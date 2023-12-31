Политнавигатор Российский политолог Алексей Чадаев направил открытое письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с предложением возглавить Институт философии (ИФ) РАН, подавляющее число сотрудников которого поддерживают Украину.
Залужному предложили стать почётным главой российского государственного института
Комментарии
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ЛЧ
Лариса Чистова
Закрыть нахрен этот институт, пусть едут в Окраину!
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7 час.
Виктор Гутман
Известно утверждение, что Сталин не умер, он растворился в будущем. Иосиф Виссарионович, соберитесь снова в свой образ, избавьте Россию от всех ее внутренних и внешних врагов, сохраните Россию!!!
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3 час.
ВГ
Виктор Гутман
В России нет "товарищей", в России господа. Товарищи были при Сталине, к которому тоже обращались "товарищ Сталин".
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3 час.
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