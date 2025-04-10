ТАСС: консультации России и США в Стамбуле пройдут в закрытом формате

Консультации России и США в Стамбуле пройдут в закрытом формате. Об этом сообщил источник ТАСС. По данным источника, переговоры делегаций продлятся несколько часов, но не будут такими же продолжительными, как предыдущий раунд.
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