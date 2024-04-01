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Военный Субботник: Красная зона Лисичанск. Рубикон для ВСУ

Владимир Трухан-военный эксперт, полковник в запасе в прямом эфире ответит на вопросы.Расскажем- как живется в красной зоне и как работает наша разведка (в гостях у которой мы побывали)=======Подарок на фронтЖелающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.

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