Собянин перечислил проекты, преобразившие транспортную систему Москвы

Москва стала одним из мировых лидеров в сфере развития транспорта, заявил Сергей Собянин. За последние годы город построил Большую кольцевую линию, которая является крупнейшим в мире подземным кольцом, новые станции и линии метро, а также два кольца наземного метро.
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