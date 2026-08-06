МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин перечислил проекты, преобразившие транспортную систему Москвы

Москва стала одним из мировых лидеров в сфере развития транспорта, заявил Сергей Собянин. За последние годы город построил Большую кольцевую линию, которая является крупнейшим в мире подземным кольцом, новые станции и линии метро, а также два кольца наземного метро.

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