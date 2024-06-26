Исследователи рынка труда опровергли избыток гуманитарных специалистов

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. Недавнее исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о грядущем избытке специалистов с высшим образованием, в том числе в гуманитарных областях, вызвало широкий резонанс в академическом сообществе.
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