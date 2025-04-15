🎣 В Севастополе мужчинам грозит «уголовка» за незаконный вылов рыбы у мыса Айя Пятеро мужчин на маломерном судне ловили рыбу у берега в заказнике «Мыс Айя», что нарушает правила охраны природы.
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🎣 В Севастополе мужчинам грозит «уголовка» за незаконный вылов рыбы у мыса Айя Пятеро мужчин на маломерном судне ловили рыбу у берега в заказнике «Мыс Айя», что нарушает правила охраны природы.