В Польше заявили, что выставят Украине счет за оказанную помощь

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Польша выдвинет ряд условий и выставит Украине за оказанную помощь. Об этом РИА Новости заявила кандидат в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анна БрылкаЧиновница отметила, что в международных отношениях благодарность не является валютой.