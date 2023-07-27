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Протоиерей Фомин: вывезенные из Киево-Печерской лавры святыни выставили на аукционах

Протоиерей Фомин: вывезенные из Киево-Печерской лавры святыни выставили на аукционах

Киевский режим разрешил ЮНЕСКО вывозить святыни и артефакты с территории отнятой у монахов Киево-Печерской лавры на Запад.

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Комментарии
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Валерий Каулин
А почему наш Светлоликий, так активно молящийся при каждом удобном случае, не предупредит мировую общественность об ответственности всех, кто участвует в грабеже православных святынь? Я вообще-то атеист, правда абсолютно неагрессивный, но я бы в данном случае поступил бы именно так! На каждого должно быть заведено уголовное дело. Каждый должен получить своё, где бы он не находился! И независимо от должностей! Все!
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