Протоиерей Фомин: вывезенные из Киево-Печерской лавры святыни выставили на аукционах

Валерий Каулин

А почему наш Светлоликий, так активно молящийся при каждом удобном случае, не предупредит мировую общественность об ответственности всех, кто участвует в грабеже православных святынь? Я вообще-то атеист, правда абсолютно неагрессивный, но я бы в данном случае поступил бы именно так! На каждого должно быть заведено уголовное дело. Каждый должен получить своё, где бы он не находился! И независимо от должностей! Все!