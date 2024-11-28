«Коммерсант»: цены на майонез взлетят в России с 15 декабря

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию, что может стать трендом среди других производителей из-за роста стоимости подсолнечного масла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии