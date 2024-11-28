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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Коммерсант»: цены на майонез взлетят в России с 15 декабря

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию, что может стать трендом среди других производителей из-за роста стоимости подсолнечного масла.

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