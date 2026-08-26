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Аргументы и Факты

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Особых боевичек отберут в ВСУ: раскрыт план Запада по разделу Украины

Особых боевичек отберут в ВСУ: раскрыт план Запада по разделу Украины

Запад настаивает на проведении женской мобилизации на Украине. Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ!!   СВЕРГАЙТЕ НЫНЕШНЮЮ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКУЮ ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ!!   ОНИ УНИЧТОЖАТ УКРАИНУ!!   СПАСАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ!!    СПАСАЙТЕ СЕБЯ!!
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1 м.
OlegЫЧ
лина любимцева
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ!!   СВЕРГАЙТЕ НЫНЕШНЮЮ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКУЮ ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ!!   ОНИ УНИЧТОЖАТ УКРАИНУ!!   СПАСАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ!!    СПАСАЙТЕ СЕБЯ!!
Тоже самое токо на хрюкомове, подругому оне не понимают
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1 м.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
лина любимцева
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ!!   СВЕРГАЙТЕ НЫНЕШНЮЮ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКУЮ ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ!!   ОНИ УНИЧТОЖАТ УКРАИНУ!!   СПАСАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ!!    СПАСАЙТЕ СЕБЯ!!
Вы им предлагаете поменять кормушку? Вы готовы их кормить? Работать они в принципе не хотя или не умеют. В  ЕС они собирались за халявой. Помните &quot;пенсии по 1000 евро&quot; и &quot;европейские дороги с кружевными трусами&quot;? Если бы работали не довели бы свою страну до такого состояния.
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1 м.