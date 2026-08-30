Мичуринский драматический театр представил планы на юбилейный сезон

Мичуринский драматический театр готовится к открытию юбилейного, 130-го по счёту театрального сезона.
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