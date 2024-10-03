Петербург зачистили от нелегальных торгашей

Освобождены еще 15 земельных участков В Петербурге в течение последних двух недель проводились рейдовые мероприятия, в ходе которых от нелегальных торговых объектов были освобождены 15 городских земельных участков.
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