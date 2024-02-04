Дело об опасных полетах в небе над Астраханской областью отправилось в суд

Следователями Астраханского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУТ СКР завершено расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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