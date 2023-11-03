«Массовая резня». Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы.