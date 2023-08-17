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Холанд ни разу не забил за «Сити» в 5 финалах – ЛЧ, Кубка Англии и 3 играх за Суперкубки

Холанд ни разу не забил за «Сити» в 5 финалах – ЛЧ, Кубка Англии и 3 играх за Суперкубки

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. «Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы в Афинах.

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