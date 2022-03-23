Коутиньо о «Барсе»: «Сложно сказать, что пошло не так. Я благодарен клубу за веру, всегда буду очень уважать его»

Филиппе Коутиньо поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль» и «Барселону». – В «Ливерпуле» я написал прекрасную историю, там я был счастлив.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх