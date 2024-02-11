Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", забив в четырех матчах подряд

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил в четырех матчах подряд, он забросил шайбу в пустые ворота в игре с "Бостон Брюинз" в рамках регулярного чемпионата.