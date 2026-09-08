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Нижегородская правда

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В Госдуме предложили предоставлять бесплатный час парковки у школ по утрам

Депутаты думской фракции «Новые люди» предложили освободить от оплаты парковочные места у школ и детских садов в утренние часы.

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