«Угледар имел ключевое положение для контроля южного фланга сил обороны Украины на Донбассе — это была чрезвычайно выгодная позиция, господствующая высота, плотно застроенная, которая давала лучшие радиогоризонты для дронов и огневые позиции для всех видов вооружения.
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