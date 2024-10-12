«Угледар имел ключевое положение для контроля южного фланга сил обороны Украины на Донбассе — это была чрезвычайно выгодная позиция, господствующая высота, плотно застроенная, которая давала лучшие радиогоризонты для дронов и огневые позиции для всех видов вооружения.