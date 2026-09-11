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Царьград

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Алжир запретил полеты самолетов ОАЭ с 11 сентября

Алжир запретил полеты самолетов ОАЭ с 11 сентября

С 11 сентября Алжир закрыл небо для всех судов ОАЭ, включая гражданские и военные рейсы. Коммерческие полеты в аэропорт имени Хуари Бумедьена продолжатся до конца 2026 года.

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