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Царьград

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Будет штормить: синоптики рассказали о неблагоприятных метеорологических явлениях

Будет штормить: синоптики рассказали о неблагоприятных метеорологических явлениях

Челябинский гидрометцентр предупреждает о серьёзных изменениях в погоде.Штормовое предупреждение объявили сотрудники отдела метеопрогнозов челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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