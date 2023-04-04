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4 апреля - Всемирный день крысы

4 апреля - Всемирный день крысы

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы (World Rat Day), созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

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