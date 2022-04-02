Медная пластина позволяет снизить нагрев памяти GDDRX в видеокартах GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на 20%

Многие уже в курсе того, что нагрев памяти GDDR6X в топовых видеокартах Nvidia линейки GeForce RTX 30 можно снизить, установив медные термопрокладки вместо стандартных.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- Россиянам можно попрощаться с Land Cruiser 300? Япония запретила экспорт в Россию люксовых автомобилей
- Операторам в России разрешили не подключать к 4G LTE деревни и сёла, а также не улучшать покрытие на трассах
Свежие комментарии