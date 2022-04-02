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Медная пластина позволяет снизить нагрев памяти GDDRX в видеокартах GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на 20%

Медная пластина позволяет снизить нагрев памяти GDDRX в видеокартах GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на 20%

Многие уже в курсе того, что нагрев памяти GDDR6X в топовых видеокартах Nvidia линейки GeForce RTX 30 можно снизить, установив медные термопрокладки вместо стандартных.

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