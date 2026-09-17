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Царьград

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Пролёт бизнес-джета из Британии в Китай черед Россию. Маркелов всё разложил по полочками

Пролёт бизнес-джета из Британии в Китай черед Россию. Маркелов всё разложил по полочками

В ночь с 16 на 17 сентября всё внимание СМИ и блогеров приковал к себе таинственный бизнес-джет, летевший из Британии через воздушное пространство России в Китай.

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