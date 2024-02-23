NYT: Россия оказалась устойчива к попыткам США изолировать её

Россия оказалась устойчива к попыткам США изолировать её, пишет газета New York Times. Как отмечает издание, после начала специальной военной операции на Украине США пытались «наказать Россию экономической болью и политическим изгнанием».
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