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NYT: Россия оказалась устойчива к попыткам США изолировать её

NYT: Россия оказалась устойчива к попыткам США изолировать её

Россия оказалась устойчива к попыткам США изолировать её, пишет газета New York Times. Как отмечает издание, после начала специальной военной операции на Украине США пытались «наказать Россию экономической болью и политическим изгнанием».

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