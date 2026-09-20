Trump Says His Planned DC Arch Would Host Drones And Snipers Via Headline USA, President Donald Trump said Sunday that the massive arch he wants to build between the Lincoln Memorial and Arlington National Cemetery would become a "top grade military complex" able to host drones and snipers while storing ammunition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым