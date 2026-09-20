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Zero Hedge

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Trump Says His Planned DC Arch Would Host Drones And Snipers

Trump Says His Planned DC Arch Would Host Drones And Snipers

Trump Says His Planned DC Arch Would Host Drones And Snipers Via Headline USA, President Donald Trump said Sunday that the massive arch he wants to build between the Lincoln Memorial and Arlington National Cemetery would become a "top grade military complex" able to host drones and snipers while storing ammunition.

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