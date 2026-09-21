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Ростех

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Российский сервер МЛТ-С пятого поколения получил новую отечественную операционную систему

Российский сервер МЛТ-С пятого поколения получил новую отечественную операционную систему

Фото: пресс-служба конференции ЦИПР Сервер МЛТ-С пятого поколения компании «Мультиллект» (совместного предприятия «Азимута» Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1) подтвердил совместимость с российской операционной системой РЕД ОС 8.

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