В Москве арестовали четырех фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Это не единственный канал для хищения бюджетных средств со счетов ПАО "Россети". На протяжении нескольких лет ПАО "Россети" активно сотрудничало с ООО "Стройкомплекс-3" г. Москвы, которое в настоящее время находится в процедуре банкротства. Схема "сотрудничества" была предельно простой:

АР

Александр Ракитин

ПАО "Россети" регулярно составляло акт о необходимости замены принадлежащих ей электрических кабельных сетей и заключался контракт с ООО "Стройкомплекс-3" на выполнение этих работ. Фактически работы не производились в силу того, что подлежащие замене кабельные находились в работоспособном состоянии. Далее составлялся акт о приемке "выполненных работ" и подрядчику перечислялись деньги за якобы выполненные работы. Дальше производился распил полученных сумм между Заказчиком и Подрядчиком. Эта схема использовалась регулярно. Учредитель и он же Генеральный директор Чужмаров за несколько лет получил дивиденты в несколько сот миллионов рублей и терпеливо ждет завершение процедуры конкурсного производства его предприятия.