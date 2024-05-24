Страна и люди
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Страна и люди

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В Москве арестовали четырех фигурантов дела о хищении у «Россетей»

В Москве арестовали четырех фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу четырех фигурантов дела о хищении денежных средств юридического лица «Россетей».

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Комментарии
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Александр Ракитин
Это не единственный канал для хищения бюджетных средств со счетов ПАО &quot;Россети&quot;. На протяжении нескольких лет ПАО &quot;Россети&quot; активно сотрудничало с ООО &quot;Стройкомплекс-3&quot; г. Москвы, которое в настоящее время находится в процедуре банкротства. Схема &quot;сотрудничества&quot; была предельно простой:
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12 час.
АР
Александр Ракитин
ПАО &quot;Россети&quot;  регулярно составляло акт о необходимости замены принадлежащих ей электрических кабельных сетей и заключался контракт с ООО &quot;Стройкомплекс-3&quot; на выполнение этих работ. Фактически работы не производились в силу того, что подлежащие замене кабельные находились в работоспособном состоянии. Далее составлялся акт о приемке &quot;выполненных работ&quot; и подрядчику перечислялись деньги за якобы выполненные работы. Дальше производился распил полученных сумм между Заказчиком и Подрядчиком. Эта схема использовалась регулярно. Учредитель и он же Генеральный директор Чужмаров за несколько лет получил дивиденты в несколько сот миллионов рублей и терпеливо ждет завершение процедуры конкурсного производства его предприятия.
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11 час.
Александр Котов
обычное дело
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10 час.

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