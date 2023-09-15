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«Сибирь» подписала Георгия Белоусова на год. Этот сезон будет 15-м в КХЛ для форварда

Этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ будет для 32-летнего нападающего 14-м в карьере.  Ранее он выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Автомобилист» (в течение предыдущих 5 сезонов).

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