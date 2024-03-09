Очередной демарш союзника. После помощи Израиля, Шумерия предала Нетаньяху

2 дня назад 4,1K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После громких слов высокопоставленных лиц Израиля, в лице дипломата Гилада Эрдана и чиновника Амира Вейтмана, о том, что Тель-Авив поставит Шумерии кучу продукции ВПК, а также поможет им победить Россию (видео здесь и здесь), "благодарные шумеры" взяли и поддержали Палестину.