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Добрый Мир

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  • Андрей Павлов
    Снизу не погонишь, не дадут, а сверху не собираются.В Швеции банды за...
  • vagas Karlito
    Говорят еще что этого жида  хотели ракетой пригладить!)))Да зачем!?Полезный идиот! ) Главное что бы  бандеровцы щирые...Зеленский подстав...

Очередной демарш союзника. После помощи Израиля, Шумерия предала Нетаньяху

Очередной демарш союзника. После помощи Израиля, Шумерия предала Нетаньяху

 2 дня назад 4,1K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После громких слов высокопоставленных лиц Израиля, в лице дипломата Гилада Эрдана и чиновника Амира Вейтмана, о том, что Тель-Авив поставит Шумерии кучу продукции ВПК, а также поможет им победить Россию (видео здесь и здесь), "благодарные шумеры" взяли и поддержали Палестину.

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