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MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP с поула. Гонщик «Прамака» и лидер сезона Хорхе Мартин жестко сражался с Баньяей за победу на протяжении нескольких кругов, после чего сохранял вторую позицию, третьим финишировал еще один представитель заводской «Дукати» Энеа Бастианини.

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