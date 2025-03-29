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Царьград

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Россия и США обсуждают возобновление черноморской зерновой сделки

Россия и США обсуждают возобновление черноморской зерновой сделки

Россия и США обсудили перспективы возобновления черноморской зерновой инициативы. Встреча состоялась в Эр-Рияде, затронув вопросы обеспечения безопасности судоходства и прекращения огня.

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