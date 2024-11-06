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Актеры с самым большим диапазоном перевоплощений

Актеры с самым большим диапазоном перевоплощений

Бывают артисты одного образа, как Вин Дизель или Евгений Цыганов, и они чувствуют себя отлично. А других хлебом не корми, дай перевоплотиться! Гэри Олдмен Гениальный лондонец изображал президентов, музыкантов, шпионов, полицейских и беглых узников.

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