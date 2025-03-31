Какие новые законы вступят в силу в апреле 2025 года? Разбор ключевых изменений Елена ГалицкаяС апреля 2025 года в России начнут действовать новые законы и постановления, которые повлияют на широкий круг граждан: пенсионеров, заемщиков, абонентов мобильных сетей, иностранцев и даже детей в детских лагерях.