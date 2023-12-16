Жан Тодт: Я не увольнял Маси – его поступок в Абу-Даби нужно уважать

Жан Тодт: Я не увольнял Маси – его поступок в Абу-Даби нужно уважатьFIA Image PoolБывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своем отношении к экс-гоночному директору Формулы 1 Майклу Маси и скандалу в финале сезона-2021 в Абу-Даби.