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Воронежские новости

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В Воронеже автобус № 90 сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Воронеже автобус № 90 сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Трагедия случилась накануне около 15:38 в Воронеже на улице Генерала Лизюкова. Предварительно, 35-летний водитель автобуса «Нефаз» совершил наезд 77-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

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