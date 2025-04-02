В Воронеже автобус № 90 сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Трагедия случилась накануне около 15:38 в Воронеже на улице Генерала Лизюкова. Предварительно, 35-летний водитель автобуса «Нефаз» совершил наезд 77-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть в неположенном месте.
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