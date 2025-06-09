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Царьград

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Небывалый удар: Разом ВСУ потеряли до 230 человек и технику

Небывалый удар: Разом ВСУ потеряли до 230 человек и технику

Русские войска продолжают наступать сразу по нескольким направлениям фронта. Особенно тяжёлые потери понесли подразделения ВСУ, действующие против группировок "Север" и "Запад" и мЮг".

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