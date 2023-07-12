Новая атака беспилотников на Киев

Новая волна атак беспилотников-камикадзе на Киев и его регион произошла минувшей ночью, сообщила украинская армия в среду, за несколько часов до того, как Зеленский должен был встретиться с лидерами НАТО на Вильнюсском саммите, пишет The Guardian.
Новая волна атак беспилотников-камикадзе на Киев и его регион произошла минувшей ночью, сообщила украинская армия в среду, за несколько часов до того, как Зеленский должен был встретиться с лидерами НАТО на Вильнюсском саммите, пишет The Guardian.
Свежие комментарии