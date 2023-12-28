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Мировое обозрение

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Кадыров предложил «звёздам» – участникам «голой вечеринки Ивлеевой», смыть позор трудом в Российском университете спецназа

Кадыров предложил «звёздам» – участникам «голой вечеринки Ивлеевой», смыть позор трудом в Российском университете спецназа

От главы Чечни Рамзана Кадырова поступило «очень дельное предложение» для звезд шоу-бизнеса, засветившихся на «голой вечеринке Ивлеевой» в московском клубе «Мутабор», и которые действительно не на словах, а на деле хотят реабилитировать себя в глазах общественности.

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