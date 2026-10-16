Маргарита Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» (2025)Издательство: АСТISBN: 978-5-17-164072-9Жанр: Антиутопия, ФилософияФормат: FB2Качество: Изначально электронное (ebook)Иллюстрации: ОтсутствуютОписание:Давно отгремела ядерная война, давно изобрели медицинское воскрешение, и на Земле, населенной сотней миллиардов воскрешённых людей, официально объявили последние времена.
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