В Ярославле неизвестный пытался похитить 14-летнего подростка

В Ярославле произошёл инцидент, связанный с попыткой похищения несовершеннолетнего мальчика.Согласно сообщению в Telegram-канале «Про город Ярославль», неизвестный мужчина предложил 14-летнем подвезти его, однако ребёнок отказался.
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