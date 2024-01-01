Психолог Дамиан Синайский оценил «ярмарку тщеславия» по организации новогодних вечеринок Павел Еськов Фото: Alexander Legky/Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский В уходящем году российские госкомпании стали значительно реже, чем прежде, публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов.
Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами
Комментарии
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Ирина Габерлах
Постановка была полуголая. И это транслируется на весь телеэфир и это видят зрители в зале. И такое везде и почти на всех концертных мероприятиях.
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2 час.
Ирина Габерлах
Что такого сделали Лолита и Киркоров. Почему на них так ополчились? Они были одеты, всё, что не положено показывать было прикрыто. Вдруг в какой-то момент все стали такими целомудренными.
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2 час.
Ирина Габерлах
Всем стало неприятно видеть такое. Но извините, это была приватная вечеринка. И за утечку информации можно и в суд подать. Разве я не права?
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2 час.
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