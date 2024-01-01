Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 59
    Не забывайте, они партнеры! В.В.П.Не поздно ли скор...
  • Bogdan Stupin
    Это правда. В сказках так и говорится:"За битого двух небитых дают". Вот только "битых" не должно, вроде, быть больше..."Месть блюдо холо...
  • владимир трофимов
    Посадить уродов и на лесоповал работать.Танцующие национа...

Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Психолог Дамиан Синайский оценил «ярмарку тщеславия» по организации новогодних вечеринок Павел Еськов Фото: Alexander Legky/Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский В уходящем году российские госкомпании стали значительно реже, чем прежде, публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Габерлах
Постановка была полуголая. И это транслируется на весь телеэфир и это видят зрители в зале. И такое везде и почти на всех концертных мероприятиях.
Ответить
2 час.
Ирина Габерлах
Что такого сделали Лолита и Киркоров. Почему на них так ополчились? Они были одеты, всё, что не положено показывать было прикрыто. Вдруг в какой-то момент все стали такими целомудренными.
Ответить
2 час.
Ирина Габерлах
Всем стало неприятно видеть такое. Но извините, это была приватная вечеринка. И за утечку информации можно и в суд подать. Разве я не права?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх