Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Ирина Габерлах Постановка была полуголая. И это транслируется на весь телеэфир и это видят зрители в зале. И такое везде и почти на всех концертных мероприятиях.

Ирина Габерлах Что такого сделали Лолита и Киркоров. Почему на них так ополчились? Они были одеты, всё, что не положено показывать было прикрыто. Вдруг в какой-то момент все стали такими целомудренными.