Новый налог для пенсионеров. Льгот нет: За что ещё придётся платить с 2024 года?

НУ

Наташа Устинова

Власть поднимает пенсии для того, чтобы отобрать прибавку назад. Круто повышает цены на все, придумывает новые налоги. А пенсионеры остаются с носом с пенсией в лучшем случае на уровне 2022 года, а то 2021. Власть думает, что быдло ничего не поймёт их ухищрений.