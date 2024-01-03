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Царьград

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Новый налог для пенсионеров. Льгот нет: За что ещё придётся платить с 2024 года?

Новый налог для пенсионеров. Льгот нет: За что ещё придётся платить с 2024 года?

В России ввели налог для пенсионеров. Затронет он не всех, но никаких льгот к нему не предусмотрено. И вступает в силу уже с этого года.

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Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
Власть поднимает пенсии для того, чтобы отобрать прибавку назад. Круто повышает цены на все, придумывает новые налоги. А пенсионеры остаются с носом с пенсией в лучшем случае на уровне 2022 года, а то 2021. Власть думает, что быдло ничего не поймёт их ухищрений.
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10 час.
Владимир Нелюбин
Фигню не пишите..сначало разберитесь в теме, если способны ...Речь идет о доходах свыше милиона по владам..облагается налогом только то...что выше этого...
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9 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Одной рукой дают, другой забирают. Причем про руку которая даёт трубят во всю, а которая забирает стараются помалкивать!
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1 час.

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