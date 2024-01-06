Тимощук продолжит работу в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук останется в петербургском клубе. По информации RT, сообщение американского тренера Денниса Люкенса, работавшего в чемпионате Украины по футболу, о том, что 44-летний специалист покинул территорию России и уехал жить в другую страну, не соответствует действительности.