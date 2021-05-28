Защита китайских крокодиловых ящериц, находящихся под угрозой исчезновения

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“Новости Китая” о защите крокодиловых ящериц в Китае Лето вернулось в южный Китай, принеся с собой обильное солнечное сияние и обильные осадки, разбудив дух китайских крокодиловых ящериц в природном заповеднике Луокэн в Шаогуане провинции Гуандун.