"/>

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Цены на импортную...
  • Alex Bambroff
    Чем человек тупее, тем он о себе лучшего мнения ))Почему противники...
  • Alex Bambroff
    база клонирования свиней, звучит футуристично ))База клонирования...

Защита китайских крокодиловых ящериц, находящихся под угрозой исчезновения

“Новости Китая” о защите крокодиловых ящериц в Китае   Лето вернулось в южный Китай, принеся с собой обильное солнечное сияние и обильные осадки, разбудив дух китайских крокодиловых ящериц в природном заповеднике Луокэн в Шаогуане провинции Гуандун.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх