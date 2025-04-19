Так будет выглядеть купальный сезон в Краснодарском крае — кажется, этим летом на побережье Азовского моря будет негде упасть яблоку

Так будет выглядеть купальный сезон в Краснодарском крае — кажется, этим летом на побережье Азовского моря будет негде упасть яблокуОперштаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых на этот сезон пляжей — всего доступными для посещения после катастрофы двух танкеров «Волганефть» … .