Так будет выглядеть купальный сезон в Краснодарском крае — кажется, этим летом на побережье Азовского моря будет негде упасть яблоку

Так будет выглядеть купальный сезон в Краснодарском крае — кажется, этим летом на побережье Азовского моря будет негде упасть яблокуОперштаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых на этот сезон пляжей — всего доступными для посещения после катастрофы двух танкеров «Волганефть» … .
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