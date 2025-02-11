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Татар-информ

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Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте-апреле в четырех пилотных регионах: Татарстан, Дагестан, а также Липецкая и Рязанская области.

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