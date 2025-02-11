Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте-апреле в четырех пилотных регионах: Татарстан, Дагестан, а также Липецкая и Рязанская области.
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