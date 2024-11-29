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Царьград

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В обвале рубля нашли плюс. От ошибки 90-х предостерёг экономист: "Кто-то забыл, чем кончилось? Можно напомнить"

В обвале рубля нашли плюс. От ошибки 90-х предостерёг экономист: "Кто-то забыл, чем кончилось? Можно напомнить"

В обвале рубля нашли и плюс. От большой ошибки 90-х годов Россию предостерёг экономист Владимир Бессонов: "Кто-то забыл, чем кончилось? Можно напомнить".

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