Ильсур Метшин рассказал о работе летних веранд в Казани – сезон стартует 1 мая

В Казани с 1 мая начнется сезон летних веранд в заведениях общепита. По данным пресс-службы комитета потребительского рынка, за последние пять лет количество веранд в столице Татарстана увеличилось втрое – с 84 до 249.
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