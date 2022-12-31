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«Пари НН» выкупил у «Рубина» защитника России U21 Александрова за 320 тысяч евро

«Пари НН» выкупил у «Рубина» защитника России U21 Александрова за 320 тысяч евро

«Пари НН» объявил о полноценном трансфере защитника Виктора Александрова. Нижегородцы подписали с 20-летним игроком молодежной сборной России контракт на 4 года.

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